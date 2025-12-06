ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）が6日までに自身のインスタグラムを更新。恋人のメーガンさんと結婚したことを報告した。グラスノーはウェディングドレス姿の新婦・メーガンさんとの挙式写真を投稿。2人で寄り添い、笑みを浮かべる写真や永遠の愛を誓うキスの写真など複数枚を公開した。この投稿には大谷やスネルらチームメートもいいねで反応し、祝福した。グラスノーは2メートル3の長身に甘いマスク、長髪を