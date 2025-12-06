１０月のドラフト会議で、阪神から指名を受けた７選手（１〜５位・育成１、２位）の連載をお届けする。今回はドラフト３位の岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝。進学校に進んだコロナ禍の高校時代に驚きの行動があった。◇◇快生は県内屈指の進学校でもある、岡山一宮に進学した。野球部の練習時間は基本的に１時間半から、冬になれば１時間に限られる。求められたのは自主性、主体性を持った練習だった。３年間指導し