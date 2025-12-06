NHKは6日、「第76回NHK紅白歌合戦」に、白組歌手として、SixTONESの出場が決定したと発表した。2022年以来、3年ぶり4回目の出場になる。SixTONESは、20年、デビュー曲「Imitation Rain」がミリオンヒットし、同年に紅白初出場。同局は「これまで3回にわたって紅白のステージを彩ってきたSixTONESが、3年ぶりに紅白歌合戦に出場します」とした。来年デビュー6周年を迎えるSixTONES。同局では、今回の出場に際し「とある場所からの生