5日午後５時過ぎ、山形市の山形自動車道上り線で、医療防疫車から出火する車両火災があり、消防の放水によって約２時間後に鎮火しました。ケガ人はいませんでした。 山形警察署によりますと、５日午後５時過ぎ、山形市塚野目の山形自動車道上り線で、医療防疫車を運転していた男性(45)が異臭がしたため、路肩に停車したところ、車底部から火が出ているのに気づき、１１９番通報しました。火は消防の放水により、午後７時１０分過