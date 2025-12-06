＜JLPGAファイナルQT最終日◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ東コース（茨城県）◇6418ヤード・パー72＞来年の前半戦出場権をかけた戦いで“来季ルーキー”がトップ通過を果たした。11月のプロテストに合格したばかりの20歳・倉林紅（くらばやし・こう）が6バーディ・ボギーなしの「66」で回り、7打差を逆転。トータル15アンダーでリーダーボードの一番上に立った。【写真】キャップを外した倉林紅さん2002年に始まったQT。プ