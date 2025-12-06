2023年7月、新潟県新発田市の店舗屋外カウンターに置かれたチラシなどに火をつけて燃やそうとした疑いで無職の男が逮捕されました。非現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、新発田市豊町の無職の男(48)です。男は2023年7月に新発田市豊町の店舗の屋外カウンターに置かれた配布用のチラシなどにいずれかの方法で火をつけて燃やそうとした疑いがもたれています。店舗関係者から「店舗前に置いてあるチラシの束が一部