今日6日(土)は関東から九州、沖縄は広く晴れそうです。ただ、東北北部の日本海側は急な雨や雷雨に注意が必要です。昨日5日(金)までの強烈な寒波はようやく抜け、北陸と東北、北海道は気温が大幅に上がりそうです。6日は東北北部や北海道の一部で大気が不安定今日6日(土)は、日本付近は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄はおおむね晴れますが、先島諸島や大東島など所々でにわか雨がありそうです。九州、中国四国地方や近畿、東