あの「突然の報せ」から早1年――。女優・歌手の中山美穂さんが急逝したのは、2024年12月6日のことだった。まだ54歳。誰もが知るスターの不慮の死は、年の瀬の支度に入ったばかりの世間を大きく驚かせたのである。【写真を見る】「吸いこまれそうな目力！」セーラー服を着た15歳の中山美穂さん「週刊新潮」では、当時、多数の関係者に取材し、彼女の人生と最期の姿について詳らかにしている。複雑な家庭環境に育ち、14歳でドラ