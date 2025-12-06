６人組グループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」が大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）に、３年ぶりに白組で出場することを６日、同局が発表した。２０２２年以来４回目になる。同日はロックフェス「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮＪＡＰＡＮ２５／２６」（千葉・幕張メッセ）に午後４時５０分から出演するため、生中継でスペシャルメドレーを披露する。ＮＨＫによると、中継先は「とある場所から」となり、デビューからのＳｉ