ロシアのプーチン大統領が4年ぶりにインドを訪問してモディ首相と会談し、関係強化で一致しました。【映像】握手をするプーチン大統領とモディ首相会談後の記者会見でプーチン大統領は、アメリカによる原油への大規模な制裁を受ける中「ロシアは引き続きインドへの燃料供給を途切れることなく確保する用意がある」と述べました。両国は共同声明を発表し、戦略的パートナーシップをさらに深化するとしています。ただ、会談の