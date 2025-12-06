東京・調布市にある「神代植物公園」では、イロハモミジやカエデなど、園内にある様々な木々が色づき、見頃を迎えています。【映像】秋の情景を楽しむ人ら調布市にある「神代植物公園」には、約4800種類もの多種多様な植物があり、紅葉の時期には季節が進むにつれて色彩も変化するため、長い間、紅葉を楽しむことができます。園内にある「かえで園」では、55種類、約100本のカエデが紅葉の見頃を迎え、落ちた赤い葉が地面い