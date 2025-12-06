祖母の壮絶な半生が次々と明らかになる…【漫画の本編を読む】「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」Instagramやライブドアブログで実話エッセイを描く漫画家・ゆっぺさん。2021年にはブログが月間3000万PVに到達し、ライブドアブログ OF THE YEAR2021で最優秀グランプリを受賞した。代表作の1つ「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、92歳の祖母・キヨさんの半生を綴ったものだ。幼少