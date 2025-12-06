トランプ米大統領＝4日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は4日公表の国家安全保障戦略（NSS）で核・ミサイル開発を進める北朝鮮に言及しなかった。中国に関する記述も「修正主義国家」と位置付けた第1次政権時に比べ警戒感を緩和。トランプ大統領が重視する両国首脳との関係を優先し、過度に刺激することを回避したようだ。トランプ氏は1期目に3回実施した北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記との再会談を