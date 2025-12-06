女優の橋本愛（29）が6日までに自身のインスタグラムを更新。人気アーティストとの2ショットを公開した。「Thank you so much… a queen diva」と書き出した橋本。ラッパーのちゃんみなとの2ショットをアップした。2人はシャネルのイベントに出席。オーナメントの前で“ギャルピース”を披露した。ファンからは「愛ちゃんの幸せそうなお顔」「どこまで可愛くなっていくのかしら」「2人ともカワイイ」「お2人とも笑顔が最強