寒さが厳しくなり、外に出るのも憂鬱になりそうなこれからの季節。少しでも気分を上げたいなら、タイツやソックスを取り入れて足元のおしゃれを楽しんでみて。そこで今回は、【3COINS（スリーコインズ）】でゲットできるプチプラのレッグウェアをご紹介。レースやリボン柄など、可愛いをギュッと詰め込んだアイテムをピックアップしました。 ガーリーな雰囲気を醸し出すレース模様のタイツ