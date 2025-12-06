アメリカの連邦最高裁は、トランプ大統領が署名した「出生地主義」制度を廃止する大統領令の合憲性を審理すると発表しました。トランプ大統領は就任初日の1月20日、アメリカ国内で生まれた子どもに自動的に国籍を与える「出生地主義」制度を廃止する大統領令に署名しましたが、各地で差し止めを求める訴えが起こされ、法廷闘争が続いています。これについて連邦最高裁は5日、制度をめぐる大統領令の合憲性を審理すると発表しました