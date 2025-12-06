ノーベル賞の授賞式に向け、スウェーデン・ストックホルムでは準備が急ピッチで進められています。日本人受賞者のために衣装を作る仕立て店を取材しました。受賞者の洋服を仕立てるラーズさん「ここが受賞者の燕尾服が全て保管されている場所です」ストックホルムにある洋服店の地下一階にある保管室。ノーベル賞の授賞式で、受賞者や招待された人のためにおよそ150着が用意されています。記者「こちらが坂口さんと北川さんが授賞