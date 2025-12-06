伊藤園は12月4日、「お〜いお茶」など緑茶飲料71品、ティーバッグ茶など緑茶リーフ26品、野菜・果実飲料41品の計138品の価格改定を2026年3月1日に実施すると発表した。原料茶葉や野菜・果実原料が供給不足により高値で推移しており、物流費や人件費などのコスト上昇が続いていることを受けた動き。改定率は希望小売価格で、緑茶飲料製品は5〜25％、緑茶リーフ製品は10〜33.3％、野菜・果実飲料製品は5.3〜14.3％のアップとな