ギンビスは、「たべっ子どうぶつ」ブランドからチョコレート（準チョコレート菓子）「たべっ子どうぶつチョコレート」（50g）を開発した。カテゴリの領域を広げてブランドと生活者との接点を広げていくのが目的。「たべっ子どうぶつ」からは既にビスケットのほかラムネやグミを発売している。「たべっ子どうぶつチョコレート」は、チョコレートの中に「たべっ子どうぶつ」ビスケットを砕き入れたもの。ビスケット比率は約4