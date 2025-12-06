BMI（肥満度）が正常でもサルコペニア（筋肉減弱症）になりうる――。大塚製薬は12月2日、フレイル（虚弱）研究・予防の第一人者である東京大学高齢社会総合研究機構機構長の飯島勝矢氏を招いたメディアセミナーを開催し、冒頭のようなフレイル予防で見過ごされがちな大切な点を知らしめるとともに大切な点への気づきを促す新コンテンツ「フレイル予防支援VR」を発表した。フレイルとは加齢により体力や気力が弱まっている状