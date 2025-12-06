前回の2022W杯カタール大会を制した時、アルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスはまだまだ経験の浅い若手のポジションだった。フェルナンデスが代表デビューを飾ったのは、2022W杯直前に行われた2022年9月のホンジュラスとの親善試合でのことだ。あれから4年。フェルナンデスは2023年の冬に1億2100万ユーロもの移籍金でベンフィカからチェルシーへと移籍し、チェルシーではリーダーの1人へと成長した。アルゼンチン代表でも主力