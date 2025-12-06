今夏にリヴァプールを離れ、レアル・マドリードに加入したイングランド代表DFトレント・アレクサンダー・アーノルド。しかし加入から怪我が続いていて、先日行われたアスレティック・ビルバオ戦で再び負傷してしまった。アーノルドはこのゲームの54分に退いているが、診断では左足の大腿四頭筋の損傷で2ヶ月ほど離脱することになるという。この情報を受け、英『GIVE ME SPORT』は来夏の2026W杯参戦も厳しいのではないかと取り上げ