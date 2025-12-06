二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）が、11月27日に弟子の横綱・大の里の地元、石川県津幡町で講演しました。「横綱から横綱、そして大の里」というテーマで語られた約1時間の講演では、親方自身の相撲人生や大学院での経験、さらには茨城県で相撲部屋を作るに至ったエピソードが披露されました。“晩成力士”から“最速出世横綱”の師匠へ二所ノ関親方は講演の冒頭、自身の横綱昇進について触れ、「横綱に昇進したのが新入幕から73