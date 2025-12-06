元広島右腕のドリュー・アンダーソン投手がタイガースと１年契約を結び、メジャーに復帰すると５日（日本時間６日）、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のローゼンタール記者が自身のＸで伝えた。５シーズンぶりのメジャー復帰となる。アンダーソンは、２１年はレンジャーズでプレーし、同年オフに広島に加入。１年目は１３試合に登板し、３勝４敗、防御率３・６０をマークすると、２年目の２３年には２１試合で４勝１敗