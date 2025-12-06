中国人と接すると、「なぜこんなに自己主張が強いんだ」と面食らう日本人は多い。列に割り込む、意見を曲げないなどの姿を、我々はつい「自己中で変化を拒む」と受け止めてしまう。そう誤解してしまうのは、中国人の国民性が儒教の上に成り立っていることを知らないからだ。儒教の歴史を紐解いていくと、中国人の思考回路が見えてきた。※本稿は、早稲田大学教授の岡本隆司『教養としての「中国史」の読み方』（PHP研究所）の一部