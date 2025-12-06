ロイヤルグループの食品事業を担うロイヤルは、冷凍食品ブランド『Royal Host Deli(ロイヤルホスト デリ)』から「ロイヤルホスト デリの福袋 2026」を公式オンラインストア限定で販売する。ラインアップは、『売れ筋ベスト5の福袋』（税込8,500円/2,000セット限定）、『カレー&スイーツ福袋』（税込6,500円/1,000セット限定）の2種。販売期間は、2025年12月10日10時〜2026年1月9日まで。◆2,000セット限定『売れ筋ベスト5の福