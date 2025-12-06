元日向坂46キャプテンでタレントの佐々木久美（29）が6日までに自身のインスタグラムを更新。“彼女感満載”ショットを公開した。自身のインスタグラムで「もう12月だね、でもこれはまだ木々が青々としていた頃のお話、、、」と、“彼女感満載”のプールサイドショットなどを投稿した。最後に「日常の中の非日常ってすきです」と投稿を締めた。ネットでは「可愛すぎる」「めちゃくちゃ癒されそうな空間で素敵」「オシャレ