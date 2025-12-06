来年6月に開幕するW杯北中米大会の組み合わせ抽選会が5日（日本時間6日）に米ワシントンで行われた。元日本代表監督のハビエル・アギーレ氏（67）率いる開催国メキシコは、1次リーグA組で南アフリカ、韓国、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）の勝者と対戦することになった。メキシコは6月11日にメキシコ市のアステカ・スタジアムで行われる開幕戦で南アと対戦する。両国は10年W杯南アフリカ