競り合うボルシアMGの町野（左）とマインツの佐野海＝マインツ（共同）【マインツ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで5日、町野修斗のボルシアMGがアウェーで佐野海舟と川崎颯太のマインツに1―0で勝った。町野は後半34分まで出場。佐野はフル出場し、川崎は後半43分からプレーした。