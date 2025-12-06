男子ゴルフの今季最終戦日本シリーズJTカップ第3日は5日に東京よみうりCCが行われ、日本テレビアナウンサー菅谷大介さんが先月8日に消化管からの出血のため53歳で死去したことを受けて、選手たちは喪章をつけてプレーした。菅谷さんは1997年4月に入社。箱根駅伝の実況からバラエティー、報道、スポーツ番組などマルチに活躍。ゴルフ中継を長年担当し、最後の仕事は今年11月2日の「フォーティネットプレイヤーズカップ」ゴルフ