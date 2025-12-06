アメリカを代表する建築家、フランク・ゲーリーさんが死去しました。96歳でした。フランク・ゲーリーさんは1929年、カナダのトロントに生まれ、その後、アメリカに移住して建築を学び、常識にとらわれない独創的な建築で知られています。代表的な作品は、スペインの「ビルバオ・グッゲンハイム美術館」（97年）や、ロサンゼルスの「ウォルト・ディズニー・コンサートホール」（2003年）で、神戸にも作品があります。自由奔放で遊び