習近平国家主席の招待に応じ、フランスのマクロン大統領は12月3日から5日にかけて中国を公式訪問しました。訪問期間中、両国はグローバルガバナンスの強化、地球規模の気候変動・環境問題への双方の協力による対応、原子力の平和利用分野における協力の継続的推進、農業・食品分野での交流と協力、ウクライナ情勢、パレスチナ情勢について共同声明を発表しました。（提供/CRI）