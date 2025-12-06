社会人の中には、1人暮らしを選ぶ人もいれば、さまざまな事情から実家での生活を続ける人もいます。経済的な理由や家族の介護といった背景がある一方で、特に1人暮らしをする必要性を感じないというケースもあります。All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、福井県在住・43歳女性のエピ