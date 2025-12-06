西武へFA移籍した石井一成が5日、自身のインスタグラムを更新し、今季まで9年間プレーした日本ハムファンに感謝の想いを綴った。石井は「9年間どんな時も支えてくださり応援していただきありがとうございました」と感謝し、「ファイターズに指名していただいてから色々な経験をさせていただきました。ファンの皆様、球団、スタッフ、監督、コーチ、先輩、後輩、家族に支えられながらここまでやって来れました。何か1つ欠けてい