トノサマガエルはスズメバチの毒針の反撃を受けても死なずに捕食できることを確認したと、神戸大の杉浦真治教授（生態学）らの研究チームが４日、国際学術誌に発表した。毒針に耐える仕組みが分かれば、ハチの毒や痛みを抑制することに役立てられる可能性があるとしている。スズメバチの毒は激しい痛みや組織破壊、溶血、心機能障害などをもたらし、ネズミなど小動物は死ぬことがある。鳥やクモが捕食者として知られているが、