人気SFアクションコメディ「メン・イン・ブラック」の新作映画が製作中だという。ソニー・ピクチャーズは、「バッドボーイズ フォー・ライフ」の脚本家クリス・ブレムナーを迎えてシリーズ最新作に取り掛かっており、脚本が完成次第、ウィル・スミスにエージェントJ役の再演を打診する予定のようだ。エージェントJが主役になるのか、脇役になるのかなど、ストーリーは明らかになっていないが、ウィルは脚本を読むまで出演の有無を