超笑顔の上戸さんがオープンカーでサプライズ登場12月5日（金）、ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア２』の日本公開を記念して、東京ディズニーランド®のスペシャルグリーティングに上戸彩さんがサプライズ出演しました！上戸さんは前作『ズートピア』（2016）に引き続き、主人公ジュディの日本語版声優を担当。オープンカーに乗った、上戸さんとジュディとニックは、ズートピア２の挿入歌「Zoo」が流れる中で登場