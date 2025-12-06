アメリカ疾病対策センターの諮問委員会は、新生児に対するB型肝炎の予防接種の推奨を撤回する方針を決めました。アメリカでは1991年から新生児に対してB型肝炎の予防接種を行うことが推奨されてきましたが、CDC＝アメリカ疾病対策センターの諮問委員会は5日、これを撤回する方針を決めました。現在、諮問委員会は、反ワクチン派のケネディ厚生長官のもとで選ばれた委員によって主導されていて、CDCのオニール所長代行が承認すれば