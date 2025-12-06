●今週の業種別騰落率ランキング ※12月5日終値の11月28日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：10 業種値下がり：23 業種 東証プライム：1606銘柄値上がり： 333 銘柄値下がり：1247 銘柄変わらず他：26 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 銀行業(0278) +3.56 京葉銀 、大分銀 、三井住友ＦＧ