高橋恭平（なにわ男子）が主演する映画『山口くんはワルくない』が、2026年6月5日より公開されることが決定。あわせてファーストビジュアルと超特報映像、そしてコメントが解禁された。【動画】高橋恭平がコワモテ×関西弁男子に！『山口くんはワルくない』超特報原作は、斉木優による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社「別冊フレンド」連載）。恋に憧れるヒロイン・皐の前に現れた、【コワモテ×関西弁男子】の転