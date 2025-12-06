女優の千田阿紗子（せんだ・あさこ＝42）が3日、自身のX（旧ツイッター）で結婚と妊娠を同時に報告した。 【写真】Wおめでた！結婚＆妊娠を発表した千田阿紗子 千田は「ご報告」と題して、直筆とみられる文書を公開。「この度、11月の佳き日に結婚いたしました。そして、お腹の中に新しい命を授かっております」と発表した。 現在の心境については「妻になることも、母になることも、憧れてはいたものの、全く未知