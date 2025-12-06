マインツ戦後に取材に対応ドイツ1部ボルシアMGに所属する日本代表FW町野修斗が12月5日、来年開催される北中米ワールドカップ（W杯）組み合わせ抽選会の結果について言及した。ブンデスリーガ第13節マインツ戦（1-0）に先発出場。グループFでオランダ、チュニジア、欧州プレーオフBの勝者と対戦するW杯について、茨の道の決勝トーナメントは「面白そう」と話した。キックオフ直前まで行われていた組み合わせ抽選会。試合終了後