ダイソーで見つけたMagSafe対応のカードケース。レザー調素材が使われたしっかりとしたケースですが、実は凄い秘密が…！スキミング防止生地が使われているだけでなく、スマホから落下するのを防いでくれる機能が付いていて、安心して持ち運べます！440円（税込）とややお高めですが、クオリティは抜群ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：iPケース用 MagSafe対応ウォレット 落下防止タグ付き ブラック価格：￥440（