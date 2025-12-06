老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年下の夫がいて、扶養の範囲内でアルバイトをしている女性からの質問です。Q：64歳の女性です。私は夫より年上で、扶養内でアルバイトをしています。加給年金はも