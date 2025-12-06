けさ早く、千葉市若葉区のアパートで火事があり、男性1人が死亡しました。きょう午前4時20分ごろ、千葉市若葉区の木造2階建てアパートで「焦げ臭く、煙が出ている」と住人の女性から119番通報がありました。警察などによりますと、2階の1室から火が出たとみられ、消防車など10台が出動して火はおよそ40分後にほぼ消し止められましたが、2階の1室が焼けました。この部屋の住人とみられる男性1人が病院に搬送されましたが、その後、