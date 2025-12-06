令和7年度の税制改正で、所得税がかからない収入の上限ラインが引き上げられ、2025年12月1日から施行されることになりました。今年は103万円を超える収入になった人が損をしないためにも確認しておくことをお伝えしていきます。 所得税がかからない収入ラインはどう変わる？ 令和7年度税制改正で、所得税がかからない収入の範囲が広がりました。施行は2025年12月1日からとなります。具体的には、これまでの基礎控除の48万