京都のホテル代が高騰している。ビジネスホテルは都心並みの価格が当たり前で、カプセルホテルは1泊4万円となるケースもある。一見すると「インバウンド増」の影響と思われがちだが、実はそれだけではない。フリーライターの宮武和多哉さんが現地からリポートする――。筆者撮影インバウンド観光客が多すぎて進めない五重塔エリア。もはや風情などない - 筆者撮影■原因は単なる「インバウンド増」ではない夜の京都を満喫して、ゆ