フリーアナウンサーの徳光和夫さんが６日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、来年５月末で活動を終了する「嵐」が１１月２２日に有料公式ファンクラブサイトなどで５人そろっての動画を更新し、活動終了前ラストとなる全国ツアーの開催を発表したことを伝えた。来年３月１３日に開幕し、５都市を巡演する“５大ドーム”ツアーで、タイトル