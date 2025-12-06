「私はまだ恵まれているほうです。でも、クルドコミュニティへの風当たりは本当に強いんです」そう語る女性（24歳）は日本生まれで、クルド人の父とフィリピン人の母を持つ。大学院で人類学を学びながら、父が営む解体業の手伝いもしている。SNSなどで"クルド人バッシング"を見聞きするたびに胸が痛むという。「同胞のために、何か自分にもできないだろうか」。そんな思いを胸にAさんは動き始めている。（ライター・織田朝日）●幼