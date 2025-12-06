広島・坂倉将吾捕手（２７）が５日、“新相棒”で来季は逆襲すると誓った。大阪市内で行われた「ミズノブランドアンバサダーミーティング」に出席。キャッチャーミットに改良に加え、バットも今季前半に使用していた物から少し短くした。近年下降する自身の成績に目を向け「もう一回、上がりたい」と強調。攻守で本領発揮の準備を整える。坂倉は真剣なまなざしで、キャッチャーミットの感覚を確認した。変更点は「革だけですね